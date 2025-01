Light Horse will die Kollaboration nutzen, um «First-in-class»-Therapeutika auf Basis kleiner Moleküle zu entwickeln. Im Rahmen der Vereinbarung mit Novartis erhält Light Horse eine Vorauszahlung von 25 Millionen US-Dollar, wie die US-Firma am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Darüber hinaus hat das Unternehmen Anspruch auf weitere Forschungs-, Entwicklungs- und Meilensteinzahlungen in Höhe von 1 Milliarde Dollar sowie auf Gebühren für lizenzierte Therapeutika.