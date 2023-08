Die Generika-Tochter Sandoz soll abgespalten und am 4. Oktober an die Schweizer Börse SIX gebracht werden, wie der Arzneimittelhersteller aus Basel am Freitag mitteilte. Die Novartis-Aktionäre erhalten für je fünf Titel eine Sandoz-Aktie. Ausgehend vom Börsenwert von Novartis von rund 200 Milliarden Franken liesse sich daraus ein theoretischer Börsenwert von rund 40 Milliarden Franken für Sandoz ableiten. Ein Konzernsprecher warnte aber: "Das Splitverhältnis gibt keinen Hinweis auf den Unternehmenswert oder Aktienkurs von Sandoz am ersten Handelstag, der vom Markt auf der Grundlage der Geschäfts- und Gewinnaussichten des Unternehmens sowie anderer Faktoren bestimmt wird." Analysten rechnen mit einer ungefähr halb so hohen Bewertung.