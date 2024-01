Das «Wall Street Journal» (WSJ) hatte noch am Montag darüber berichtet, dass die Verhandlungen über eine Übernahme von Cytokinetics durch Novartis weit fortgeschritten seien. Der Rückzug des Schweizer Unternehmens bedeute nun einen Dämpfer für das US-Biotech in der Suche nach einem Käufer, heisst es nun am Donnerstag in der WSJ-Onlineausgabe.