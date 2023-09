Novartis hat die bisherige Zusammenarbeit mit dem chinesischen Vertriebspartner Beigene für das Mittel Tislelizumab zur Behandlung von Magenkrebs beendet. Gemäss einer neuen Vereinbarung erhält Beigene damit die weltweiten Rechte an Tislelizumab zurück, wie es am Dienstag in einer Mitteilung von Beigene heisst.