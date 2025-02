Einer der Gründungsaktionäre will sich von einem milliardenschweren Aktienpaket am Pharmariesen Novartis trennen. Die Sandoz-Familienstiftung bietet Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 26,5 Millionen Aktien im Gesamtwert von drei Milliarden Dollar zum Kauf an, wie eine mit der Transaktion betraute Bank am Diensttag mitteilte.