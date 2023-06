Die Erwartungen an Kisqali sind jedenfalls hoch, so geht etwa die Bank of America davon aus, dass das Brustkrebs-Mittel in der Spitze gut 8 Milliarden Dollar zum Jahresumsatz von Novartis beisteuern wird. Das ist bei einem geschätzten Gruppenumsatz von 56 Milliarden Dollar für 2025 allerhand. Sollten die Studienergebnisse überzeugend ausfallen, hält die zuständige Pharmaanalystin gar einen jährlichen Umsatzbeitrag von bis zu 12 Milliarden Dollar für denkbar. Darauf abgestützt preist sie die Aktie denn auch mit einem Kursziel von 107 Franken zum Kauf an.