Novartis verzeichnet einen hochkarätigen Neuzugang im Grossaktionariat: Die Fondstochter der UBS hat zuletzt Aktien zugekauft. Sie hält erstmals seit Beginn der Erhebungen mehr als 3 Prozent an der Pharmagruppe aus Basel, wie aus einer Offenlegungsmeldung an die Schweizer Börse SIX hervorgeht.