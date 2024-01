Ein möglicher Zukauf bedinge allerdings einen neuen Ansatz zur Behandlung von Fettleibigkeit. «Die Nummer fünf oder sechs in einer Sache zu sein, ist normalerweise nicht hilfreich», sagte Novartis-Finanzchef Harry Kirsch am Mittwoch. «Wenn wir jedoch etwas finden würden, das das, was derzeit oder kurzfristig auf dem Markt ist, überholen würde, dann auf jeden Fall.»