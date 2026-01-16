Ein gleich hohes Kursziel wie die Deutsche Bank hat laut AWP-Analyser auch die US-Bank JPMorgan ausgerufen, als sie im Dezember auf 125 von 95 Franken ging und die Valoren auf «Buy» von «Hold» heraufstufte. Der Experte hat Potenzial für das nun angebrochene Jahr ausgemacht, namentlich für die schon im Markt befindlichen Produkte Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix, die sich schon 2025 als umsatz- und wachstumsstark gewiesen haben.