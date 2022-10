In der Studie Apply-PNH habe sich der Kandidat im Vergleich zu den bisher zugelassenen Anti-C5-Therapien (Eculizumab oder Ravulizumab) als überlegen erwiesen, teilte Novartis am Montag mit. Er wurde bei Patienten eingesetzt, die an paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) leiden, einer genetisch bedingten Erkrankung der Blutstammzellen.