Die Aktionäre von Avidity sollen 72 Dollar je Aktie in bar erhalten, was einem Aufschlag von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht, wie der Pharmakonzern am Sonntag mitteilte. Teil der Vereinbarung ist zudem, dass Avidity seine Präzisionskardiologie-Programme in der Frühphase in ein neues Unternehmen namens Spinco ausgliedert.
Avidity mit Sitz in San Diego entwickelt neuartige RNA-Therapien zur Behandlung schwerer genetischer neuromuskulärer Erkrankungen. Mit der Übernahme erhält Novartis Zugang zu einer differenzierten RNA-Delivery-Plattform und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen. Diese sollen die Neurowissenschaftsstrategie des Unternehmens vorantreiben und die aktuelle Pipeline mit potenziellen erstklassigen therapeutischen Kandidaten ergänzen.
Vor Abschluss der Transaktion werden die frühen kardiologischen Programme von Avidity in eine neue Gesellschaft (SpinCo) ausgegliedert. Aktionäre von Avidity erhalten für je zehn gehaltene Aktien eine SpinCo-Aktie und/oder eine anteilige Barausschüttung, falls SpinCo oder deren Vermögenswerte verkauft werden.
Die Übernahme, die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig gebilligt wurde, steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Avidity-Aktionäre. Der Abschluss wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.
Novartis rechnet durch die Akquisition mit einer Steigerung des Umsatzwachstums (CAGR) von 5 auf 6 Prozent im Zeitraum 2024 bis 2029. Bis zum Vollzug bleiben beide Unternehmen unabhängig.
Die Zeitung «Financial Times» hatte im August über ein mögliches Übernahmeangebot des Schweizer Konzerns für Avidity Biosciences berichtet.
(Reuters/AWP)