Die Aktionäre von Avidity sollen 72 Dollar je Aktie in bar erhalten, was einem Aufschlag von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht, wie der Pharmakonzern am Sonntag mitteilte. Teil der Vereinbarung ist zudem, dass Avidity seine Präzisionskardiologie-Programme in der Frühphase in ein neues Unternehmen namens Spinco ausgliedert.