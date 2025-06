Die Aktien von Novartis klettern am Montagmorgen an der Schweizer Börse 1,5 Prozent nach oben auf 95,4 Franken, während der Swiss Market Index im gleichen Zeitraum um 0,35 Prozent auf 12'234,7 Punkte fällt. Seit Jahresbeginn haben die Titel um 5,3 Prozent zugelegt, auf 52 Wochen steht das Plus bei 0,9 Prozent. Anleger scheinen die neuen Zwischenergebnisse des Pharmariesen zu der Krebstherapie Pluvicto positiv aufzunehmen.