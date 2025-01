Novartis hatte sich über die Jahre von einer Reihe von Geschäftsbereichen getrennt, zuletzt vom Generikageschäft Sandoz. Insgesamt vollzog der Konzern seit 2018 Transaktionen im Wert 130 Milliarden Dollar, so der CEO. Im Gegenzug bauten die Basler das Geschäft mit neuen, patentgeschützten Medikamenten aus. Novartis rechnet mit anhaltenden Zuwächsen. Für das laufende Geschäftsjahr stellte das Unternehmen ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und einen Anstieg des bereinigten Gewinns im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht.