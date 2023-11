Konkret soll es Updates zu den Mitteln Kisqali, Iptacopan und Scemblix an den Kongressen "San Antonio Breast Cancer Symposium" (SABCS) und "American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition" geben. Insgesamt würden Daten von über 100 Studien präsentiert, kündigte der Pharmakonzern am Montag an.