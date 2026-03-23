Insgesamt sollen mehr als 20 Abstracts vorgestellt werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im Fokus stehen unter anderem neue Studiendaten zu Rhapsido (Remibrutinib), die auf eine rasche Symptomkontrolle bei Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria bereits innerhalb der ersten Behandlungswoche hindeuten.
Zudem legt Novartis neue Daten zu Cosentyx (Secukinumab) vor, darunter Langzeitergebnisse über vier beziehungsweise fünf Jahre bei Hidradenitis suppurativa und Psoriasis. Ergänzend wird ein indirekter Vergleich zur Wirksamkeit und Sicherheit von Cosentyx gegenüber Bimekizumab bei Patienten mit Hidradenitis suppurativa präsentiert.
Die Daten würden die bestehende Beweislage für beide Medikamente weiter stärken, erklärte Angelika Jahreis, Leiterin der Immunologie-Entwicklung bei Novartis. Gleichzeitig unterstrichen sie die Bedeutung des Immunologie-Portfolios für die Behandlung chronischer Erkrankungen.
(AWP)