Insgesamt sollen mehr als 20 Abstracts vorgestellt werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im Fokus stehen unter anderem neue Studiendaten zu Rhapsido (Remibrutinib), die auf eine rasche Symptomkontrolle bei Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria bereits innerhalb der ersten Behandlungswoche hindeuten.