Neben wiederkehrenden Aktienrückkäufen strebt der Konzern auch eine kontinuierliche Steigerung der Dividende an. Zuletzt betrug die Ausschüttung 3,50 Franken pro Aktie. Insgesamt seien so im ersten Semester des laufenden Jahres 7,8 Milliarden US-Dollar an die Aktionärinnen und Aktionäre ausbezahlt worden, schreibt Novartis in der Präsentation zum Halbjahresabschluss.