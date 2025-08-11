Die Wachstumsqualität von Novartis sei attraktiver als bei Roche, lautet die Begründung der Morgan-Stanley-Analystin. Es herrsche zunehmender Wettbewerbsdruck, Verzögerungen bei neuen Produkteinführungen sowie bevorstehende risikobehaftete Pipeline-Updates, die zu deutlich negativen Gewinnerwartungsanpassungen bei Roche führen dürften. Es fehle an überzeugendem Pipeline-Schwung - wohl auch 2026 -, während die Sorgen über auslaufende Patente am Markt zunähmen, schreibt die Analystin. Ohne grössere externe Zukäufe dürfte es schwierig werden, das aktuelle Wachstumstempo zu halten.