Bei chronisch spontaner Urtikaria handelt es sich um ein dermatologisches Krankheitsbild, das auch unter den Namen Nesselsucht, Nesselausschlag, Quaddelsucht oder Nesselfieber bekannt ist. Es treten dabei spontan Quaddeln, zum Teil begleitet von Angioödemen, auf. Novartis hatte bereits im September 2025 die US-Zulassung für das Mittel in der CSU-Indikation erhalten. Zudem laufen in mehreren Regionen die behördlichen Prüfungen für den Wirkstoff.