Die aktualisierte Analyse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie unterstreiche die verlängerte Wirksamkeit über die Dauer der Behandlung hinaus, teilte Novartis in einem Communiqué mit. Die Ergebnisse würden in Kombination mit einer endokrinen Therapie (ET) eine Verringerung des Fernrezidivs um 28,5 Prozent im Vergleich zu einer alleinigen ET-Therapie zeigen.