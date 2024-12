Scmeblix (Asciminib) habe in der Studie ASC4FIRST, auf deren Basis das Mittel kürzlich in den USA zugelassen wurde, bei Patienten mit Philadelphia-Chromosom-positiver chronisch-myeloischer Leukämie (Ph+ CML) nach 96 Wochen einen zunehmenden Unterschied zu anderen Therapien gezeigt, heisst es in einer am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung.