In Kombination mit einer Statintherapie könne das «schlechte» Cholesterin LDL-C signifikant gesenkt werden kann. Dies erklärte Novartis in der Nacht auf Sonntag in einem Communiqué. Die Daten der Studie «V-Initiate» wurden in den USA an einem Kongress vorgestellt. Dabei habe im Vergleich zur Standardbehandlung ein signifikant höherer Anteil an Patienten, die Leqvio erhielten, das empfohlene LDL-C-Ziel erreicht.