Die Übernahmepläne hatte der Pharmakonzern bereits vor knapp drei Wochen kommuniziert. Wie aus einer Medienmitteilung vom Montag hervorgeht, folgte nun das öffentliche Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie zu einem Preis von 48 US-Dollar pro Titel in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger anwendbarer Quellensteuern. Insgesamt würde Novartis die Transaktion 1,4 Milliarden Dollar kosten, wie es bei der ersten Ankündigung hiess.
Laut aktuellem Communiqué läuft das Angebot am 27. Oktober 2025 um 23.59 Uhr New Yorker Zeit aus, sofern es nicht verlängert wird. Novartis plant, die Transaktion im vierten Quartal 2025 abzuschliessen.
Novartis geht es bei der Übernahme vor allem um Pacibekitug, einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen, einen bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Medikament aus der Tourmaline-Pipeline befindet sich den früheren Angaben zufolge bereits in fortgeschrittenen Phase-II-Studien.
(AWP)