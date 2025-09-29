Die Übernahmepläne hatte der Pharmakonzern bereits vor knapp drei Wochen kommuniziert. Wie aus einer Medienmitteilung vom Montag hervorgeht, folgte nun das öffentliche Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Stammaktien mit einem Nennwert von 0,0001 US-Dollar pro Aktie zu einem Preis von 48 US-Dollar pro Titel in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger anwendbarer Quellensteuern. Insgesamt würde Novartis die Transaktion 1,4 Milliarden Dollar kosten, wie es bei der ersten Ankündigung hiess.