Sjögren-Syndrom ist eine Autoimmunerkrankung, die vor allem durch starke Trockenheit der Augen und des Mundes, Müdigkeit und Schmerzen gekennzeichnet ist. Ianalumab zeigte in den beiden Studien eine deutliche Verbesserung der Krankheitsaktivität im Vergleich zu einem Placebo. Bereits nach 16 Wochen ging die Krankheitsaktivität spürbar zurück; der Effekt hielt bis zum Ende der einjährigen Studie an.