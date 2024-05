In der noch laufenden Studie «Align» hat der Wirkstoff Atrasentan in Kombination mit einem RAS-Inhibitor Wirkung bei Patienten mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) gezeigt, wie Novartis am Wochenende mitteilte. Im Vergleich zur Behandlung mit einem Placebo hat die Behandlung mit Atrasentan konkret zu einer Verringerung der Proteinurie (Eiweiss im Urin) um 36 Prozent über eine Behandlungsdauer von 36 Wochen geführt.