Der Pharmakonzern Novartis hat für das Medikament Leqvio (Inclisiran) positive Daten aus einer Phase-IV-Studie vorgelegt. Dabei geht es um den Vergleich mit Placebo in Kombination mit einer individuell optimierten sogenannten lipidsenkenden Therapie (LLT) bei Patienten mit hohem Cholesterinspiegel.