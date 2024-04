Zusammen mit Ärzten testet Novartis in einem Malaria-Projekt (Medicines for Malara Venture) ein neues Verhältnis und eine neue Dosis des Mittels Coartem für Babys unter 5 Kilogramm. Diese Calina-Phase-II/III-Studie habe nun gute Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten gezeigt, teilte Novartis am Mittwoch mit. Die Studie werde in verschiedenen afrikanischen Ländern durchgeführt.