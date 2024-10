So soll der CDK4/6-Inhibitor (CDK4/6i) für die adjuvante Therapie, also im Anschluss an die operative Entfernung des Tumors, bei Patientinnen mit Brustkrebs (HR+/HER2-) im Frühstadium in Kombination mit einem Aromatasehemmer - einer Hormontherapie - eingesetzt werden.