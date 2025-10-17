Wie die Ergebnisse zeigen, senkte die Kombination mit Kisqali das Rückfallrisiko um 28,4 Prozent im Vergleich zur alleinigen Hormontherapie. Nach fünf Jahren waren 85,5 Prozent der Patientinnen in der Kisqali-Gruppe krankheitsfrei - gegenüber 81 Prozent in der Vergleichsgruppe. Auch das Risiko, an der Krankheit zu sterben, war in der Kisqali-Gruppe um 20 Prozent geringer.