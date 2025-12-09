Novartis wird neue Daten zu seinem Brustkrebsmittel Kisqali an einem Fachkongress in San Antonio (SABCS) in dieser Woche vorstellen. Wie die Daten zeigen, profitieren die Brustkrebspatientinnen auch langfristig von einer Behandlung mit dem Mittel.
Die Daten stammen aus Nachuntersuchungen der Patienten aus der Studienreihe unter dem Namen «Monaleesa», wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Demnach zeigen die Daten, dass Kisqali (Ribociclib) in Kombination mit einer Endokrin-Therapie das Fortschreiten einer bestimmten Art von Brustkrebs bei einem Viertel der Patienten während vier Jahren oder mehr verhindert hat.
Die Ergebnisse gälten für alle Patienten, unabhängig von Alter, Gewicht oder menopausalem Status.
Kisqali gehört zur Wirkstoffklasse der sogenannten CDK4/6-Hemmer, die gezielt das Wachstum von Krebszellen stoppen. Es ist bereits für fortgeschrittenen Brustkrebs zugelassen und wird nun zunehmend auch in der frühen Therapiephase eingesetzt.
