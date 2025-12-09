Die Daten stammen aus Nachuntersuchungen der Patienten aus der Studienreihe unter dem Namen «Monaleesa», wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Demnach zeigen die Daten, dass Kisqali (Ribociclib) in Kombination mit einer Endokrin-Therapie das Fortschreiten einer bestimmten Art von Brustkrebs bei einem Viertel der Patienten während vier Jahren oder mehr verhindert hat.