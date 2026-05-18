Novartis hat neue Studiendaten vorgestellt, wonach das Medikament Pluvicto das Risiko für einen Anstieg des prostataspezifischen Antigens (PSA) bei Männern mit fortgeschrittenem, hormonempfindlichem Prostatakrebs um 58 Prozent senkt. In der Phase-III-Studie PSMAddition erhielten 942 Patienten entweder Pluvicto zusammen mit der Standardtherapie oder nur die Standardtherapie.
Die Studie zeigte, dass mehr Patienten mit Pluvicto eine starke und anhaltende Senkung des PSA-Werts erreichten, wie das Unternehmen mitteilte. Pluvicto ist ein radioaktives Medikament, das gezielt Krebszellen angreift.
Es ist in einigen Ländern bereits für eine spätere Form von Prostatakrebs zugelassen. Novartis hat Zulassungsanträge für die neue Anwendung in den USA, China und Japan gestellt. Entscheidungen werden in der zweiten Hälfte 2026 erwartet.
(AWP)