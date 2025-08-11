Grund für das rege Interesse ist ein Forschungserfolg mit dem Kandidaten Ianalumab, einem Wirkstoff gegen das sogenannte Sjögren-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine schwere, fortschreitende und systemische Autoimmunerkrankung. In zwei Phase-III-Studien habe der Einsatz von Ianalumab die Krankheitsaktivität bei Patienten mit dem Syndrom statistisch signifikant verringert, teilte der Konzern am Montagmorgen mit. Man werde die Daten nun an einem medizinischen Kongress vorstellen und bei den Gesundheitsbehörden weltweit einreichen.