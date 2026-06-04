Die Daten zeigten, dass Vanrafia (Atrasentan) bei Erwachsenen mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) den Rückgang der Nierenfunktion im Vergleich zu Placebo verlangsamt. Zudem blieb die Verringerung der Eiweissausscheidung im Urin während der gesamten Behandlungsdauer bestehen.