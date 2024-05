Die beiden Basler Pharmaunternehmen zeigen an der Börse auch im Jahr 2024 unterschiedliche Entwicklungen: Während der Roche-Genussschein um 6 Prozent verloren hat, hat die Novartis-Aktie um den gleichen Prozentsatz zugelegt. Und auch am Donnerstag weisen die Unternehmen an der Börse unterschiedliche Trends auf.