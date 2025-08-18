Die Schwerpunkte lägen auf den etablierten Therapien Leqvio und Entresto sowie den Pipeline-Medikamenten Pelacarsen und Abelacimab. Die neuen Daten würden aufzeigen, wie die Wirkstoffe die Versorgung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter verbessern sollen, so die Meldung. Dabei würden sowohl etablierte Patientengruppen als auch bisher unterversorgte Bereiche wie genetisch bedingte Risikofaktoren oder seltene Ursachen von Herzinsuffizienz untersucht.