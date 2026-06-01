Im Fokus stehen Anfang Juni am Rheumatologenkongress EULAR in London neue Erkenntnisse zu den Medikamenten Cosentyx und Ianalumab sowie zur CAR-T-Zelltherapie Rap-Cel bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen. Novartis veröffentlicht Daten aus 31 Studienbeiträgen zu seinem Immunologie-Portfolio.