An der Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN), welche vom 5. bis 9. April in San Diego stattfindet, will Novartis die neurowissenschaftliche Pipeline vorstellen, heisst es in einer Mitteilung des Pharmakonzerns vom Dienstag. Dazu gehörten noch weitere Daten zu Kesimpta sowie zu Pipeline-Produkten wie Remibrutinib und Iptacopan.