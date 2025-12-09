Die vollständigen Daten sollen während der Late-Breaking Abstract Session auf der 67. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) präsentiert und gleichzeitig im New England Journal of Medicine veröffentlicht werden. Novartis plant, die Daten aus VAYHIT2 zusammen mit den Ergebnissen der laufenden VAYHIT1-Studie in der Erstlinienbehandlung 2027 bei den Zulassungsbehörden einzureichen.