In Durham, wo Novartis bereits heute Gentherapien herstellt, sei der Bau von zwei neuen Anlagen zur Herstellung von Biopharmazeutika und sterilen Verpackungen geplant. Hinzu kämen in Morrisville eine Produktion für Tabletten und Kapseln sowie eine solche für Verpackungen. Und das bestehende Werk in Durham für die sterile Abfüllung von Biopharma werde ausgebaut.