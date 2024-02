Gemäss dem Branchenportal Fiercepharma vertreibt die Einheit alte, nicht mehr patentgeschützte Medikamente in den Bereichen Knochen- und Schmerztherapie, Immunologie, Neurowissenschaften etc. In den neun Monaten per Ende Dezember 2023 verzeichnete Novartis India Limited demnach operative Einnahmen in Höhe von 2,54 Milliarden Rupien (30,6 Mio USD).