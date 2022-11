Das Basler Unternehmen befinde sich in einem frühen Stadium, in dem Optionen für die Bereiche Augenheilkunde und Atemwegserkrankungen in Betracht gezogen werden, so die Personen. Einige Private-Equity-Firmen seien bereits dabei, die Geschäftsbereiche zu prüfen, so die Personen. Allein der Bereich Augenheilkunde könnte etwa 5 Milliarden Dollar (4,8 Milliarden Euro) einbringen, sagten sie und baten darum, nicht namentlich genannt zu werden.