Von Zahlenseite erwarten die meisten Analysten keine grossen Veränderungen. Vielmehr habe Novartis selbst betont, dass die Geschäfte voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte anziehen werden. So werden im Schnitt bei Umsatz und Gewinn minimal tiefere Werte erwartet. Der Nettogewinn dürfte dabei von 3'251 Milliarden auf 3,192 Milliarden sinken. Hierzu dürften auch Währungseinflüsse beitragen, da der Pharmakonzern in US-Dollar rapportiert.