Der Konzern bekräftigte zudem, dass die Generika-Sparte Sandoz abgespalten und an der Schweizer Börse SIX gelistet werden soll, hielt sich zu den Details der Transaktion aber weiterhin bedeckt. Die Aktionäre sollen darüber am 15. September in einer außerordentlichen Generalversammlung abstimmen, hieß es lediglich.