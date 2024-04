Der designierte neue VR-Präsident Giovanni Caforio hat einen grossen Teil seiner beruflichen Karriere bei Bristol Myers Squibb (BMS) verbracht. So war er von Mai 2015 bis November 2023 CEO und von Mai 2017 bis März 2024 amtete er als Executive Chairman. Unter seiner Führung habe sich BMS erfolgreich in ein globales Arzneimittelunternehmen mit starken Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung verwandelt, schreibt Novartis am Dienstag in einer Mitteilung.