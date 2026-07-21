Der Umsatz im zweiten Quartal kam laut Mitteilung vom Dienstag bei 14,4 Milliarden US-Dollar zu liegen. Das ist ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich eine Zunahme von 1 Prozent. Im ersten Quartal hatte Novartis wegen der Markteinführung von Generika für wichtige Blockbuster noch ein Minus ausgewiesen.