Die Zusammenarbeit soll die Expertise von Novartis im Bereich Immun-Dermatologie mit der KI-Plattform für die Medikamentenforschung von Relation Therapeutics kombinieren, wie es in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg heisst. Diese Plattform nutzt Patientendaten, unter anderem aus deren eigenem Gewebe, um die genetischen Grundlagen für das Auftreten von Krankheiten zu entschlüsseln.