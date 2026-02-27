Der Pharmakonzern Novartis hat die bereits im Oktober angekündigte Übernahme von Avidity Biosciences erfolgreich abgeschlossen. Avidity ist damit nun eine indirekte, vollständig kontrollierte Tochter von Novartis.Die Transaktion, die am 26. Oktober 2025 bekanntgegeben worden war, erfolgte über die Fusion einer indirekten Novartis-Tochter mit Avidity, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Aktionärinnen und Aktionäre von Avidity erhielten 72 US-Dollar je Aktie in bar.
Damit wird das Unternehmen auf rund 12 Milliarden US-Dollar auf vollständig verwässerter Basis bewertet, der Unternehmenswert liegt bei etwa 11 Milliarden US-Dollar.
Mit dem Zukauf will Novartis seine Position im Bereich RNA-Therapeutika und neuromuskulärer Erkrankungen stärken. Avidity bringe dabei seine muskelgerichtete AOC-Plattform sowie mehrere Programme in fortgeschrittener Entwicklung ein, wird Novartis-CEO Vas Narasimhan in der Mitteilung zitiert.
Im Zuge des Vollzugs wurden die Avidity-Aktien vom Nasdaq-Handel genommen.
(AWP)