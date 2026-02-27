Der Pharmakonzern Novartis hat die bereits im Oktober angekündigte Übernahme von Avidity Biosciences erfolgreich abgeschlossen. Avidity ist damit nun eine indirekte, vollständig kontrollierte Tochter von Novartis.Die Transaktion, die am 26. Oktober 2025 bekanntgegeben worden war, erfolgte über die Fusion einer indirekten Novartis-Tochter mit Avidity, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Aktionärinnen und Aktionäre von Avidity erhielten 72 US-Dollar je Aktie in bar.