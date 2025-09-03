So hat sich Novartis Optionen und Lizenzen für mehrere Herz-Kreislauf-Wirkstoffe aus der Argos-Pipeline gesichert. Im Rahmen der Vereinbarung soll Argo von Novartis eine Vorauszahlung von 160 Millionen US-Dollar erhalten, schreibt das US-Unternehmen in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Darüber hinaus seien Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren in Höhe von bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar vereinbart. Novartis plane zudem, sich an der nächsten Finanzierungsrunde des Partners zu beteiligen.