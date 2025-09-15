Im Rahmen der neuen Kooperation erhalte Novartis Zugang zur KI-gestützten Plattform von Monte Rosa, um neue Wirkstoffe zu entdecken. Diese will der Konzern aus Basel dann weiterentwickeln und vermarkten. Die von Monte Rosa entwickelten Wirkstoffe sollen krankheitsverursachende Proteine im Körper abbauen. Vor knapp zwei Wochen hatte Novartis bereits eine Forschungspartnerschaft mit der chinesischen Biotechfirma Argo Biopharma vereinbart, die ein Volumen von bis zu 5,2 Milliarden Dollar erreichen könnte.