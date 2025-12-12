Der Pharmakonzern hat in North Carolina den Spatenstich für ein neues, rund 65'000 Quadratmeter grosses Produktionszentrum gemacht.
Die Investitionen umfassen neue Anlagen in Morrisville und Durham sowie die Erweiterung eines bestehenden Standorts in Durham, teilten die Basler am Freitag mit. Bis 2030 sollen dadurch rund 700 neue Arbeitsplätze entstehen, bestätigte Novartis frühere Angaben.
Zusätzlich rechne Novartis mit mehr als 3000 indirekten Stellen entlang der US-Lieferkette. Der Ausbau gilt laut dem Konzern als zentraler Bestandteil eines Investitionsprogramms von 23 Milliarden Dollar in die US-Infrastruktur innerhalb von fünf Jahren.
An der Zeremonie nahmen laut Novartis unter anderem der Gouverneur von North Carolina, Josh Stein, sowie FDA-Kommissar Marty Makary teil.
(AWP)