«Wir sind immer auf ​der Suche nach Gelegenheiten, ‌die zu ‌unseren Kerntherapiegebieten passen», sagte Konzernchef Vasant Narasimhan am Montag auf einer Branchenkonferenz in San Francisco. Der Schweizer Konzern will ⁠damit die drohenden Umsatzeinbussen durch auslaufende Patente für Kassenschlager wie das Herzmedikament Entresto, ​das Asthmamittel Xolair und Cosentyx gegen ‌Autoimmunerkrankungen ausgleichen. ‍