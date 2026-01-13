«Wir sind immer auf der Suche nach Gelegenheiten, die zu unseren Kerntherapiegebieten passen», sagte Konzernchef Vasant Narasimhan am Montag auf einer Branchenkonferenz in San Francisco. Der Schweizer Konzern will damit die drohenden Umsatzeinbussen durch auslaufende Patente für Kassenschlager wie das Herzmedikament Entresto, das Asthmamittel Xolair und Cosentyx gegen Autoimmunerkrankungen ausgleichen.
Der Fokus liege dabei auf den Gebieten Onkologie, Immunologie, Neurowissenschaften sowie Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen, wobei die Onkologie und dabei insbesondere sogenannte Radioligandentherapien einen Schwerpunkt bildeten, sagte Chief Medical Officer Shreeram Aradhye der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Konferenz.
(Reuters)